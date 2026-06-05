بريطانيا: لقاح مبتكر بالذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام الوقاية من أوبئة مستقبلية

وبحسب التقرير، طوّر باحثون من جامعة كمبريدج لقاحًا يستهدف سلسلة واسعة من فيروسات كورونا، بما في ذلك سلالات كورونا الحالية، إضافة إلى فيروسات حيوانية قد تنتقل إلى الإنسان وتسبب أوبئة مستقبلية.
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