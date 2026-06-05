بريطانيا: لقاح مبتكر بالذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام الوقاية من أوبئة مستقبلية

الوكيل الإخباري- كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن تطور علمي جديد يتمثل في تصميم لقاح باستخدام الذكاء الاصطناعي، في سابقة توصف بأنها الأولى من نوعها عالميًا، حيث جرى اختبار مكونه الأساسي على البشر لأول مرة.

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