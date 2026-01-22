بريطانيا: لن نوقع اليوم على ميثاق "مجلس السلام"

12:17 م

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها لن توقع على ميثاق مجلس السلام الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرجعة ذلك إلى مخاوف بشأن مشاركة روسيا المحتملة في المبادرة التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية.





وقالت كوبر لبي.بي.سي نيوز من دافوس "لن نكون أحد الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير، ولدينا مخاوف أيضا حيال أن يكون الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين جزءا من شيء يتحدث عن السلام".

