الخميس 2026-01-22 02:05 م

بريطانيا: لن نوقع اليوم على ميثاق "مجلس السلام"

علم بريطانيا
علم بريطانيا
 
الخميس، 22-01-2026 12:17 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها لن توقع على ميثاق مجلس السلام الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرجعة ذلك إلى مخاوف بشأن مشاركة روسيا المحتملة في المبادرة التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية.اضافة اعلان


وقالت كوبر لبي.بي.سي نيوز من دافوس "لن نكون أحد الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير، ولدينا مخاوف أيضا حيال أن يكون الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين جزءا من شيء يتحدث عن السلام".
 
 


