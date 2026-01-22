بريطانيا: لن نوقع اليوم على ميثاق "مجلس السلام"

وقالت كوبر لبي.بي.سي نيوز من دافوس "لن نكون أحد الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير، ولدينا مخاوف أيضا حيال أن يكون الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين جزءا من شيء يتحدث عن السلام".
-
أخبار متعلقة
-
بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً
-
ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب
-
بدء مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس
-
العراق يباشر محاكمة معتقلي داعش المرحلين من سوريا
-
هاكابي: أجلنا ضربة إيران ولم نلغها
-
مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا
-
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها بين أوكرانيا وروسيا
-
إسرائيل تدرس بيع حصص بشركات أسلحة كبرى لتعويض تكاليف الحرب