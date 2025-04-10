بريطانيا.. مساعٍ حكومية لحلّ أزمة اكتظاظ السجون

الوكيل الإخباري- تسعى الحكومة البريطانية حسب شبكة "سكاي نيوز" إلى إصلاحات في النظام القضائي لتقليص عدد السجناء، وإنهاء أزمة اكتظاظ السجون في المملكة المتحدة.



وذكرت الشبكة البريطانية أن المراجعة الحالية لسياسة الأحكام تواجه ضغوطا متزايدة لتقديم توصيات تسهم في تقليص عدد السجناء بنحو 9500 شخص بحلول عام 2028.



ويقود هذه المراجعة المستقلة وزير العدل السابق ديفيد غووك، ومن المقرر أن يُقدّم نتائجها إلى الحكومة الشهر المقبل.

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وتشير البيانات الحالية إلى أن عدد نزلاء السجون في إنجلترا وويلز بلغ 87,938 شخصا، في حين أن سجون الرجال تعمل حاليا بما يزيد على 99% من طاقتها الاستيعابية.

وقد تم تفعيل تدابير طارئة تقضي باحتجاز المدانين في زنازين الشرطة نتيجة امتلاء السجون.



وتتوقع الحكومة أن يتجاوز عدد السجناء حاجز الـ100,000 بحلول عام 2029.

وفي ظل هذا الضغط، تلقى بعض مديري السجون رسائل مباشرة من موظفي المحاكم خارج أوقات الدوام الرسمي، تطلب منهم توفير أماكن شاغرة لنقل سجناء جدد.

RT