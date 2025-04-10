بريطانيا.. مساعٍ حكومية لحلّ أزمة اكتظاظ السجون

وذكرت الشبكة البريطانية أن المراجعة الحالية لسياسة الأحكام تواجه ضغوطا متزايدة لتقديم توصيات تسهم في تقليص عدد السجناء بنحو 9500 شخص بحلول عام 2028.
ويقود هذه المراجعة المستقلة وزير العدل السابق ديفيد غووك، ومن المقرر أن يُقدّم نتائجها إلى الحكومة الشهر المقبل.
وتتوقع الحكومة أن يتجاوز عدد السجناء حاجز الـ100,000 بحلول عام 2029.
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