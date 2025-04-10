الخميس 2025-04-10 10:28 ص
 

بريطانيا.. مساعٍ حكومية لحلّ أزمة اكتظاظ السجون

ل
أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 09:03 ص

الوكيل الإخباري- تسعى الحكومة البريطانية حسب شبكة "سكاي نيوز" إلى إصلاحات في النظام القضائي لتقليص عدد السجناء، وإنهاء أزمة اكتظاظ السجون في المملكة المتحدة.

وذكرت الشبكة البريطانية أن المراجعة الحالية لسياسة الأحكام تواجه ضغوطا متزايدة لتقديم توصيات تسهم في تقليص عدد السجناء بنحو 9500 شخص بحلول عام 2028.

ويقود هذه المراجعة المستقلة وزير العدل السابق ديفيد غووك، ومن المقرر أن يُقدّم نتائجها إلى الحكومة الشهر المقبل.

اضافة اعلان

 

وتشير البيانات الحالية إلى أن عدد نزلاء السجون في إنجلترا وويلز بلغ 87,938 شخصا، في حين أن سجون الرجال تعمل حاليا بما يزيد على 99% من طاقتها الاستيعابية.

 

وقد تم تفعيل تدابير طارئة تقضي باحتجاز المدانين في زنازين الشرطة نتيجة امتلاء السجون.


وتتوقع الحكومة أن يتجاوز عدد السجناء حاجز الـ100,000 بحلول عام 2029.

 

وفي ظل هذا الضغط، تلقى بعض مديري السجون رسائل مباشرة من موظفي المحاكم خارج أوقات الدوام الرسمي، تطلب منهم توفير أماكن شاغرة لنقل سجناء جدد.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

لا

طب وصحة خدعة ذهنية تساعدك على النوم بسرعة... تعرف عليها

فا

تكنولوجيا تيك توك تطلق منصة جديدة لدعم الفنانين

القوات الأميركية توجه ضربات بشكل شبه يومي على اليمن

عربي ودولي إنترسبت: نواب أميركيون يطالبون ترامب بتبرير قانوني لقصف اليمن

ل

عربي ودولي جولة ثانية من المباحثات الروسية الأمريكية في إسطنبول

ل

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

غا

طب وصحة 6 طرق فعالة لتعزيز التركيز والذاكرة في أي مرحلة عمرية

ا

فلسطين البرلمان العربي يطالب الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بموقف قوي من حرب غزة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية دفعة جديدة لمستحقي القروض من صندوق إسكان موظفي الأمانة



 
 





الأكثر مشاهدة