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بريطانيا: نحترم استقلال الجنائية الدولية

علم بريطانيا
علم بريطانيا
الخميس، 21-11-2024 08:04 م

الوكيل الإخباري-   قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ان بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.

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وبين ان بريطانيا تواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

 
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