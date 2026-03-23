بريطانيا: نعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية لنشر صواريخ دفاع جوي عند شركاء بالخليج

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، الاثنين، إن الحكومة تعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية لنشر صواريخ دفاع جوي عند الشركاء بالخليج، ونشر أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى في البحرين على وجه السرعة.

وأضاف أمام لجنة برلمانية "ننشر أنظمة دفاع جوية قصيرة المدى في البحرين على وجه السرعة".