الإثنين 2026-03-23 06:46 م

بريطانيا: نعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية لنشر صواريخ دفاع جوي عند شركاء بالخليج

الإثنين، 23-03-2026 06:34 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، الاثنين، إن الحكومة تعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية لنشر صواريخ دفاع جوي عند الشركاء بالخليج، ونشر أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى في البحرين على وجه السرعة.

وأضاف أمام لجنة برلمانية "ننشر أنظمة دفاع جوية قصيرة المدى في البحرين على وجه السرعة".


وتابع قائلا: "ظهرت هذه المسألة لتتسم ببعض العجلة في مطلع الأسبوع. نفعل الأمر ذاته مع الكويت والسعودية".

 
 


