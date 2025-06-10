الثلاثاء 2025-06-10 08:19 م
 

بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

الوزيران الإسرائيليان من اليمين المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
الوزيران الإسرائيليان من اليمين المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
 
الثلاثاء، 10-06-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج الثلاثاء فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.
وسيفرض حظر سفر على وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وتجميد أصولهما على ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان.

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وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: "حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".


من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين، وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".


قال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".


ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين، وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات له: "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل دون خوف أو ترهيب".

 
gnews

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