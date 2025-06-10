بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج الثلاثاء فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.

وسيفرض حظر سفر على وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وتجميد أصولهما على ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان.

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وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: "حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".



من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين، وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".



قال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".