بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان على إلغاء الرسوم على الأدوية

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الاتفاق الذي أُعلن اليوم الاثنين يهدف إلى الحفاظ على استثمارات شركات الأدوية البريطانية داخل السوق الأميركية وخلق وظائف إضافية هناك، مضيفة أن واشنطن تعهّدت بضمان وصول المواطنين البريطانيين إلى أحدث الابتكارات الدوائية، والامتناع عن استهداف سياسات التسعير البريطانية في أي تحقيقات مستقبلية خلال فترة ولاية ترامب.
ويأتي هذا التطور بعد ستة أشهر من اتفاق سابق حدَّد الرسوم الجمركية على معظم الصادرات البريطانية بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة.
