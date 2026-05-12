بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز

الوكيل الإخباري- تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا، الثلاثاء، اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.





وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية، "سيرأس وزير الدفاع جون هيلي مع نظيرته الفرنسية الوزيرة كاترين فوتران، اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات".



وجاء الإعلان بعد ساعات على تحذير إيراني للندن وباريس من مغبة نشر قطع بحرية في المنطقة.



وبددت الآمال في نهاية وشيكة لحرب إيران التي استمرت 10 أسابيع، والتي من شأنها أن تسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب الأحد الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة بإجراء محادثات سلام بأنه "غير مقبول".



ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين الأربعاء، وقال مسؤولون أميركيون إنه من المتوقع أن يناقش قضية إيران من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.





