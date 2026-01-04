الأحد 2026-01-04 09:20 ص

بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ"داعش" في سوريا

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت، إن القوات الجوية البريطانية والفرنسية نفذت عملية مشتركة في وقت متأخر من اليوم لقصف مستودع أسلحة يشتبه في أن تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا كان يستخدمه.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان "استخدمت طائراتنا قنابل موجهة من طراز بيفواي 4 لاستهداف العديد من الأنفاق المؤدية إلى المنشأة؛ وبينما يجري الآن تقييم مفصل للعملية، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم الاشتباك مع الهدف بنجاح".
 
 


