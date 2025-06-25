بريطانيا وقطر تبحثان وقف النار بين إسرائيل وإيران والوضع بغزة

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن ستارمر جدد دعم بلاده لقطر، وأعرب عن قلقه من الوضع في المنطقة، كما أشاد بالقوات المسلحة القطرية وردها على الهجوم الإيراني.
-
أخبار متعلقة
-
بلينكن: الضربات الأمريكية لم تدمر البرنامج النووي الإيراني
-
إردوغان يدعو أمام ترامب إلى حوار وثيق بشأن روسيا وأوكرانيا
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا معلومات لدينا حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران
-
البنتاغون: إيران تحافظ على قدرات تكتيكية ملموسة
-
تقييم استخباراتي أمريكي يشير إلى أن الضربات على إيران لم تدمر المواقع النووية
-
نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا على إيران
-
إعادة فتح المجال الجوي العراقي واستئناف الرحلات العابرة
-
سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق