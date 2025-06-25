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بريطانيا وقطر تبحثان وقف النار بين إسرائيل وإيران والوضع بغزة

علما ايران واسرائيل
علما ايران واسرائيل
 
الأربعاء، 25-06-2025 01:28 ص
الوكيل الإخباري-  بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن ستارمر جدد دعم بلاده لقطر، وأعرب عن قلقه من الوضع في المنطقة، كما أشاد بالقوات المسلحة القطرية وردها على الهجوم الإيراني.
 
gnews

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