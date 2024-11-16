 
السبت 2024-11-16 02:02 م
 

بري: لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل

ى
نبيه بري
السبت، 16-11-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، السبت، إن لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر لتحقيق وقف النار في لبنان.

وأضاف بري أنه "يمكن القول هذه المرة إن التفاؤل أكبر وحظوظ التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 50%".

اضافة اعلان


وقال إن "الأمريكيين جديون والرئيس المنتخب دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين بحسب ما قال الأمريكيون، يريدون إنهاء الحرب".


وأكد بري أن الرد على مسودة الاتفاق سيكون خلال 3 أيام أي بداية أو منتصف الأسبوع المقبل.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي موجة جفاف غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة هذا العام

الطفل البريطاني

منوعات بريطانيا.. قاضية تحكم بإنهاء حياة طفل

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

امطار

الطقس الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى الاردن امطار وانخفاض ملموس على الحرارة

شهداء بعد قصف الاحتلال

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب

ا

أخبار محلية من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص

مخلفات هجوم صاروخي روسي

عربي ودولي سلاح روسي "فتاك" يدخل الخدمة .. قد يغير معادلة حرب أوكرانيا

ا

أخبار محلية الأردن يُشارك بمنتدى حول التمكين الاقتصادي للمرأة في القاهرة



 


الأكثر مشاهدة