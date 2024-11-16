بري: لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل

وأضاف بري أنه "يمكن القول هذه المرة إن التفاؤل أكبر وحظوظ التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 50%".
وقال إن "الأمريكيين جديون والرئيس المنتخب دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين بحسب ما قال الأمريكيون، يريدون إنهاء الحرب".
وأكد بري أن الرد على مسودة الاتفاق سيكون خلال 3 أيام أي بداية أو منتصف الأسبوع المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
سلاح روسي "فتاك" يدخل الخدمة .. قد يغير معادلة حرب أوكرانيا
-
استشهاد مسعف وجرح 7 بغارة إسرائيلية على بلدة جنوب لبنان
-
المعارضة في أبخازيا تدعو لاستقالة الرئيس وتطبيع الوضع في البلاد
-
منظمة حقوقية توثق مقتل 84 شخصا تحت التعذيب في سوريا
-
الفلبين.. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص مع اقتراب إعصار
-
بعد وقوع زلزال.. انهيار سقف داخل منجم في شرق روسيا
-
معظمها فوق كورسك.. تدمير 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
"إعدام سياسي".. لوبان بقفص الاتهام وأنصارها يهبون لمساندتها