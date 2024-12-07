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بري: ما يجري في سوريا مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى

نبيه بري
نبيه بري
السبت، 07-12-2024 02:09 م
الوكيل الإخباري-  أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم السبت، عن القلق الكبير حيال ما يجري في سوريا.اضافة اعلان


وقال بري في تصريح لصحيفة الجمهورية اللبنانية إن:"ما يجري خطير جداً. واضح أنّ هناك مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى"، مضيفاً "يجب التنبّه لهذا الوضع الخطير والحذر منه، خصوصاً هنا في لبنان".

وتابع قائلا: "اعتقد أنّ ما يجري في سوريا يشكّل سبباً إضافياً لتحصين الداخل، وحافزاً إضافياً لنا في أن ننتخب رئيساً للجمهورية".

 ورداً على ما يُحكى عن استمهال أمريكي لإجراء الانتخابات الرئاسية، أجاب بري :"الجلسة في موعدها في التاسع يناير المقبل، وسيحصل انتخاب لرئيس الجمهورية ".

وأضاف: "اعتقد الفترة الفاصلة عن الجلسة كافية لبناء أرضية التوافق والتفاهم لإتمام الانتخابات".

سكاي نيوز
 
gnews

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