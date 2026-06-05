بري يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال

03:17 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الجمعة، موافقته على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، بشرط أن يتزامن ذلك مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة. اضافة اعلان





وأكد بري أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون "كاملا وشاملا دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا، ومن دون تجريف أو هدم" مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنوده بصورة كاملة.



وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني صيغة اتفاق وقف إطلاق النار الحالية، معتبرا أن إعلان الهدنة "فُخخ بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة"، مما حدّ من فعاليته على الأرض.



وأضاف بري أنه كان من الممكن النظر بإيجابية أكبر إلى الاتفاق منذ بدايته لو تضمن نصا واضحا ينص على وقف إطلاق النار بشكل كامل ودون أي شروط، واصفا الاتفاق الحالي بأنه "هجين".



وتأتي تصريحات بري في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الجنوبية ومنع تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.





