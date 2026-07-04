بزشكيان أبلغ المرشد الإيراني أنه سيتنحى إذا رفض الاتفاق

وقال المسؤولون إن بزشكيان زار خامنئي خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات، وأبلغه بأن الوضع الاقتصادي في البلاد بات حرجا، وأن الحصار البحري الأميركي يشل إيران، مؤكدا أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض المرشد الاتفاق.
وأضافت الصحيفة أن رئيس البنك المركزي الإيراني، بعث رسالة إلى خامنئي أوضح فيها أن إيران تواجه أزمة حادة في الموازنة، وأن مخزونات الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية ستنفد بحلول نهاية آب إذا استمر الحصار البحري، مشيرا إلى أن إيران غير قادرة على بيع نفطها أو إيجاد طرق تجارية بديلة بالحجم المطلوب.
كما ذكرت الصحيفة، نقلا عن عنصرين في الحرس الثوري وشخص مشارك في ترتيبات مراسم التشييع، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أبلغ المسؤولين برغبته في حضور مراسم دفن والده، إلا أن الأجهزة الأمنية ومستشارين عارضوا ذلك خشية أن تستغل إسرائيل المناسبة لمحاولة اغتياله أو تتبع تحركاته وصولا إلى مكان اختبائه، ما حال دون مشاركته في مراسم التشييع.
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