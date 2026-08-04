الثلاثاء 2026-08-04 11:28 ص

بزشكيان: إيران لا تسعى لحرب أوسع نطاقا

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إنّ طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكّد أن المفاوضات جارية مع إيران، رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.

 
 


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