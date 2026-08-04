بزشكيان: إيران لا تسعى لحرب أوسع نطاقا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إنّ طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية.

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