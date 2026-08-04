بزشكيان: إيران لا تسعى لحرب أوسع نطاقا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكّد أن المفاوضات جارية مع إيران، رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.
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