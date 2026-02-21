السبت 2026-02-21 09:51 م

بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط وسط محادثات نووية مع الولايات المتحدة

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان
 
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن بلاده لن "تحني رأسها" أمام ضغوط القوى العالمية، وذلك في ظل محادثات نووية مع الولايات المتحدة.

وأضاف بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني "القوى العالمية تصطف لإجبارنا على أن نحني رؤوسنا... لكننا لن نحني رؤوسنا رغم كل المشكلات التي يخلقونها لنا".

 
 


