بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط وسط محادثات نووية مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن بلاده لن "تحني رأسها" أمام ضغوط القوى العالمية، وذلك في ظل محادثات نووية مع الولايات المتحدة.

