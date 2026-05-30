السبت 2026-05-30 02:43 م

بزشكيان: إيران مستعدة لإطار مشرّف لإنهاء الحرب في المنطقة

السبت، 30-05-2026 12:37 م
الوكيل الإخباري-    قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة للتوصل إلى "إطارٍ مشرّف" يفضي إلى إنهاء الحرب والتوترات في المنطقة.


وأضاف بزشكيان، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن طهران منفتحة على تفاهمات من شأنها دعم مسار السلام والاستقرار، مشيدا بالدور القطري في هذا الاتجاه.

وأكد أن إيران تتمسك بالدبلوماسية والحوار، وبأي تسوية تراعي مصالحها واعتبارات الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة رفع الحصار البحري عن إيران ومضيق هرمز، في خطوة جاءت وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهم جديد مع طهران، بعدما خُصص اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة المسار النهائي للاتفاق. كما ارتبط الإعلان بتوترات ميدانية وإشارات إلى أن واشنطن تريد وقف التصعيد مقابل التزامات إيرانية تتعلق بالمضيق والبرنامج النووي.
 
 


