بزشكيان: اتفقنا مع قطر على إلغاء تجميد 6 مليارات دولار

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده اتفقت مع قطر على رفع الحظر عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من أصول طهران المجمدة في الدوحة. اضافة اعلان





وقال بزشكيان في بيان نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين "بموجب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، سيتم رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية الموجودة في قطر، وإعادتها إلى البلاد".





