بزشكيان: اتفقنا مع قطر على إلغاء تجميد 6 مليارات دولار

وقال بزشكيان في بيان نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين "بموجب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، سيتم رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية الموجودة في قطر، وإعادتها إلى البلاد".
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