بزشكيان: الحرب ليست في مصلحة أي طرف والتهديد والقوة لن يجبرا إيران على التفاوض

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "حل القضايا عبر الدبلوماسية أولوية على الحرب"، مضيفا أن طهران تؤمن إيمانا راسخا بأن الحرب لن تفيد إيران ولا الولايات المتحدة ولا المنطقة.



وأكد بزشكيان في اتصال بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي سعي طهران لحل القضايا وتسويتها عبر الدبلوماسية، وفقا لبيان الرئاسة الإيرانية.

وأضاف البيان أن "الرئيس أعرب عن أمله في اقتناع الطرف المقابل بأن التهديد والقوة لن يجبرا إيران على التفاوض"، مشددا على أن "الحرب لن تكون في مصلحة إيران ولا الولايات المتحدة ولا المنطقة".



من جهته، شدد الرئيس المصري على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد والأمثل لتسوية الأزمة، بما يضمن تجنيب منطقة الشرق الأوسط المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.



وتعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري بالشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران، في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران، حتى مع إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية جديدة.



وكان ترامب حذر إيران من مواجهة إجراءات أمريكية أشد قسوة بكثير مما سبق إذا لم تعد إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، بينما توعدت طهران بالرد على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في حالة تعرضها لهجوم.