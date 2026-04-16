الخميس 2026-04-16 04:12 م

بزشكيان: الشعب الإيراني كان عنصرا حاسما في إدارة مرحلة وقف إطلاق النار

الخميس، 16-04-2026 02:49 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الدور المحوري للشعب الإيراني في إدارة مرحلة وقف النار، مشيرا إلى أن صموده أجبر القوى المعادية على التراجع.

وقال بزشكيان إن الشعب الإيراني لعب دورا محوريا في إدارة هذه المرحلة الحساسة من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن قوى ذات نفوذ واسع كانت تقف خلال الحرب ضد مصالح الشعب، لكن صموده وإرادته الوطنية أجبرتها على التراجع، معتبرا ذلك إنجازا استراتيجياً للبلاد.

وأضاف أن الحضور الواعي للشعب الإيراني أحبط السيناريوهات المعدة مسبقا لزرع الفوضى وخلق الانقسامات، وساهم في تقوية الانسجام الوطني بما يخالف حسابات العدو، لافتا إلى أن الخصم، عندما وصل إلى مرحلة اليأس، لجأ إلى استهداف البنى التحتية الحيوية المدنية في محاولة لإضعاف الشعب وزعزعة ثقته.


وشدد بزشكيان على أن البلاد واجهت في آن واحد الحرب والحصار والضغوط الاقتصادية الكبرى، إلا أن الناس لم يواجهوا نقصا حقيقيا في السلع الأساسية، ما يعبر عن درجة متقدمة من إدارة الموارد وتماسك المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الميدانية الصعبة.

 
 


