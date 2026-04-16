بزشكيان: الشعب الإيراني كان عنصرا حاسما في إدارة مرحلة وقف إطلاق النار

وقال بزشكيان إن الشعب الإيراني لعب دورا محوريا في إدارة هذه المرحلة الحساسة من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن قوى ذات نفوذ واسع كانت تقف خلال الحرب ضد مصالح الشعب، لكن صموده وإرادته الوطنية أجبرتها على التراجع، معتبرا ذلك إنجازا استراتيجياً للبلاد.
وأضاف أن الحضور الواعي للشعب الإيراني أحبط السيناريوهات المعدة مسبقا لزرع الفوضى وخلق الانقسامات، وساهم في تقوية الانسجام الوطني بما يخالف حسابات العدو، لافتا إلى أن الخصم، عندما وصل إلى مرحلة اليأس، لجأ إلى استهداف البنى التحتية الحيوية المدنية في محاولة لإضعاف الشعب وزعزعة ثقته.
وشدد بزشكيان على أن البلاد واجهت في آن واحد الحرب والحصار والضغوط الاقتصادية الكبرى، إلا أن الناس لم يواجهوا نقصا حقيقيا في السلع الأساسية، ما يعبر عن درجة متقدمة من إدارة الموارد وتماسك المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الميدانية الصعبة.
أخبار متعلقة
-
هيغسيث: الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"
-
الجيش الأميركي يوسع الحصار على إيران ليشمل شحنات بضائع مهربة
-
أستراليا تعلن زيادة الإنفاق العسكري
-
الخارجية الصينية تحجم عن التعليق على تصريحات ترامب بشأن تسليح إيران
-
غارتان إسرائيليتان تدمّران جسر القاسمية الرئيسي في جنوب لبنان
-
ألمانيا صدرت أسلحة لإسرائيل بنحو 8 ملايين دولار خلال أسابيع الحرب
-
الجيش الإيراني: إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف منذ حرب الـ12 يوما
-
مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني