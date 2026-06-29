بزشكيان: المفاوضات مع واشنطن خففت حدة التوتر في المنطقة

ورحب بزشكيان بالحوار لضمان المصالح الوطنية للبلاد، مشددا على إيران لم تقدم أي تنازلات في المفاوضات.
وأضاف أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية والعدو عجز عن إخضاعنا رغم الضغوط.
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