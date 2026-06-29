بزشكيان: المفاوضات مع واشنطن خففت حدة التوتر في المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان.

اضافة اعلان



ورحب بزشكيان بالحوار لضمان المصالح الوطنية للبلاد، مشددا على إيران لم تقدم أي تنازلات في المفاوضات.