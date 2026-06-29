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بزشكيان: المفاوضات مع واشنطن خففت حدة التوتر في المنطقة

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أرشيفية
 
الإثنين، 29-06-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان.

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ورحب بزشكيان بالحوار لضمان المصالح الوطنية للبلاد، مشددا على إيران لم تقدم أي تنازلات في المفاوضات.


وأضاف أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية والعدو عجز عن إخضاعنا رغم الضغوط.

 
 


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