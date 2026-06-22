بزشكيان: طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران دخلت إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات. اضافة اعلان





وأضاف أن إيران شهدت تنازلات من الجانب المقابل خلال المفاوضات بشأن لبنان بسبب الموقف الإيراني، قائلا "شهدنا انفراجات جيدة".



وكان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قال إنه وافق على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد تأكيد الرئيس الإيراني على أن طهران لن تقدم تنازلات.





