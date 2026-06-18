بزشكيان: طهران متمسكة بالسلام العالمي

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران مفادها أن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل.

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