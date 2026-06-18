بزشكيان: طهران متمسكة بالسلام العالمي

وأضاف بزشكيان أن طهران متمسكة بالسلام العالمي، وتسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على كرامتها واستقلالها.
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