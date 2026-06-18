الخميس 2026-06-18 02:31 م

بزشكيان: طهران متمسكة بالسلام العالمي

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
 
الخميس، 18-06-2026 02:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران مفادها أن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل.

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وأضاف بزشكيان أن طهران متمسكة بالسلام العالمي، وتسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على كرامتها واستقلالها.

 
 


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