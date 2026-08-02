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بزشكيان: مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
 
الأحد، 02-08-2026 09:38 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور العلاقات الخارجية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة العمل على إلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.اضافة اعلان


وأضاف بزشكيان، أنه "يتعين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه"، في إشارة إلى ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات الواردة فيها.
 
 


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