بزشكيان: مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية

وأضاف بزشكيان، أنه "يتعين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه"، في إشارة إلى ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات الواردة فيها.
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