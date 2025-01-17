بزشكيان: وجود قوى أجنبية في الشرق الأوسط يزعزع استقرار المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وجود قوى أجنبية بالشرق الأوسط يمكن أن يؤدي فقط لزعزعة استقرارالمنطقة منوها بأن مشاكل المنطقة يجب أن تحل من خلال اتفاقيات بين الدول الإقليمية



وقال بزشكيان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "قائدنا الأعلى وجميعنا نرى أن جميع المشاكل الإقليمية يجب أن تُحل فقط من خلال اتفاقيات بين الدول الإقليمية. وجود قوى خارجية (أجنبية) في منطقتنا يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع وزعزعة الاستقرار".

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وقد وصل الرئيس الإيراني إلى روسيا في زيارة رسمية صباح اليوم الجمعة، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويوقع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في تطوير العلاقات بين روسيا وإيران.