بزشكيان يؤكد: إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي

الخميس، 26-02-2026 11:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكّدًا "الالتزام بفتوى المرشد الأعلى في البلاد بهذا الشأن"، قبيل محادثات نووية مع الولايات المتحدة في جنيف.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن مقترح طهران في مفاوضات جنيف يبدّد جميع الذرائع الأميركية حيال البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت أن "عدم قبول واشنطن مقترح إيران سيؤكد عدم جديتها، وأن دعوتها للدبلوماسية مجرد مناورة".

وتُعقد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الخميس، في سويسرا، سعيًا للتوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب ويضع حدًّا لأسابيع من التهديدات.

تأتي جولة المحادثات الجديدة في جنيف في حين يؤكد كل من الطرفين منذ كانون الثاني انفتاحه على الحوار واستعداده، في الوقت نفسه، لعمل عسكري، ما يجعل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات الواردة.
الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يحشد عسكريًا في المنطقة، إنه يفضّل حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية، لكنه اتهم طهران بمواصلة طموحاتها النووية "الشريرة".

وقال ترامب في خطاب "حال الاتحاد" في الكونغرس: "نحن في مفاوضات معهم، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: لن نمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الإيرانيين "صمّموا بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا (العسكرية) في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قريبًا قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة".
 
 


