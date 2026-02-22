بزشكيان يؤكد استعداد إيران لأي تطورات في ضوء المفاوضات مع الولايات المتحدة

وكتب الرئيس بزشكيان على منصة التواصل الاجتماعي X: "إيران ملتزمة بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقد تضمنت المفاوضات الأخيرة تبادل مقترحات عملية، وقدمت إشارات مشجعة. ومع ذلك، فإننا نواصل مراقبة تحركات الولايات المتحدة عن كثب، وقد اتخذنا جميع التدابير اللازمة لأي سيناريو محتمل".
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط حاليا أكبر حشد عسكري أمريكي منذ عقود، حيث وصفت التقارير التحركات الحالية بأنها استعداد لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران في ظل توتر المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.
-
أخبار متعلقة
-
"سي إن إن": أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية
-
"فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري
-
ردا على فضول ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يكشف سبب عدم استسلام بلاده أمام الغطرسة الأمريكية
-
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب قبالة ساحل ماليزيا
-
دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وإعلان حالة التأهب الجوي
-
بريطانيا: 1028 عضوا في المجالس المحلية يدعون إلى عدم التعاون مع إسرائيل
-
تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
سوريا .. جريمة بشعة يتعرض لها صحفي داخل منزله