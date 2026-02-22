الأحد 2026-02-22 11:47 م

بزشكيان يؤكد استعداد إيران لأي تطورات في ضوء المفاوضات مع الولايات المتحدة

الأحد، 22-02-2026 11:25 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة لأي تطور في سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من وجود إشارات مشجعة في الجولة الأخيرة من الحوار.

وكتب الرئيس بزشكيان على منصة التواصل الاجتماعي X: "إيران ملتزمة بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقد تضمنت المفاوضات الأخيرة تبادل مقترحات عملية، وقدمت إشارات مشجعة. ومع ذلك، فإننا نواصل مراقبة تحركات الولايات المتحدة عن كثب، وقد اتخذنا جميع التدابير اللازمة لأي سيناريو محتمل". 

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.


وتشهد منطقة الشرق الأوسط حاليا أكبر حشد عسكري أمريكي منذ عقود، حيث وصفت التقارير التحركات الحالية بأنها استعداد لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران في ظل توتر المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.

 

