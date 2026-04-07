الأربعاء 2026-04-08 11:10 م

بزشكيان ينضم إلى الحملة الشعبية للتطوع دفاعا عن إيران: "أنا فداء لهذا الوطن"

الثلاثاء، 07-04-2026 01:10 م
الوكيل الإخباري-   انضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الحملة الشعبية الواسعة للتطوع دفاعا عن البلاد، معربا عن فخره بالملايين من المواطنين الإيرانيين الذين أعلنوا استعدادهم للتضحية في مواجهة أي عدوان خارجي.اضافة اعلان


وقال بزشكيان في منشور له على "إكس": "أكثر من 14 مليون إيراني شجاع أعلنوا حتى الآن استعدادهم للتضحية بأرواحهم دفاعا عن إيران"، مؤكدا أن هذه الموجة الشعبية تعكس عمق الانتماء الوطني ووحدة الشعب الإيراني حول قيم الاستقلال والسيادة.

وأضاف الرئيس الإيراني: "لقد كنت وسأظل دائما فداء لإيران"، في رسالة تعبيرية عن التزامه الشخصي بحماية البلاد ومصالح شعبها، مهما كانت التحديات.

يذكر أن الحملة الشعبية للتطوع شهدت إقبالا واسعا من مختلف فئات المجتمع الإيراني، بما في ذلك الشباب والنساء والمتقاعدون، في وقت تؤكد فيه القيادة الإيرانية أن أي اعتداء على أراضي البلاد سيقابل برد حاسم وشامل يحمي سيادة الوطن وكرامة شعبه.

وكان الرئيس الإيراني قد أكد الأسبوع الماضي، في رسالة إلى شعب أمريكا أن الهجمات الإيرانية تأتي في إطار "حق الدفاع عن النفس المشروع" مشددا على أن بلاده لا تكنّ أي عداء للمواطنين الأمريكيين.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة