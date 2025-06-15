الأحد 2025-06-15 02:44 م
 

بسبب تهديدات كبيرة .. إسرائيل تحذر مواطنيها من العودة عبر الأردن أو سيناء

دمار كبير في تل أبيب
دمار كبير في تل أبيب
 
الأحد، 15-06-2025 02:37 م
الوكيل الإخباري-   دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإسرائيليين إلى تجنّب العودة عبر الأردن أو سيناء.اضافة اعلان


وقال المجلس في بيان: "في ضوء إغلاق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، بدأت تظهر مبادرات خاصة للوصول إلى إسرائيل عبر الطرق البرية، والهبوط في مطار في سيناء/الأردن، ومن ثم السفر بالطائرة إلى إسرائيل".

وأضاف: "نود التأكيد على أن تحذيرات السفر من المستوى الرابع تنطبق على سيناء والأردن، مما يعكس تهديدًا كبيرًا، ونوصي بتجنّب هذه المناطق".

وتابع المجلس: "تزداد أهمية هذه التحذيرات خلال هذه الفترة المتوترة"، مشيرًا إلى أنه "بالنسبة للإسرائيليين المقيمين في الخارج والذين ينتظرون العودة إلى إسرائيل، نوصي بانتظار التحديثات حول هذا الموضوع من وزارة النقل".

روسيا اليوم
 
gnews

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