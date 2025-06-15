بسبب تهديدات كبيرة .. إسرائيل تحذر مواطنيها من العودة عبر الأردن أو سيناء

وقال المجلس في بيان: "في ضوء إغلاق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، بدأت تظهر مبادرات خاصة للوصول إلى إسرائيل عبر الطرق البرية، والهبوط في مطار في سيناء/الأردن، ومن ثم السفر بالطائرة إلى إسرائيل".
وأضاف: "نود التأكيد على أن تحذيرات السفر من المستوى الرابع تنطبق على سيناء والأردن، مما يعكس تهديدًا كبيرًا، ونوصي بتجنّب هذه المناطق".
وتابع المجلس: "تزداد أهمية هذه التحذيرات خلال هذه الفترة المتوترة"، مشيرًا إلى أنه "بالنسبة للإسرائيليين المقيمين في الخارج والذين ينتظرون العودة إلى إسرائيل، نوصي بانتظار التحديثات حول هذا الموضوع من وزارة النقل".
روسيا اليوم
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