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بسبب حق التصويت .. مدعي عام تكساس يقاضي بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الأربعاء، 23-10-2024 08:06 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت النيابة العامة في تكساس بأن المدعي العام في الولاية كين باكستون، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا لبيان النيابة العامة، يعود سبب الدعوى إلى أن بايدن لم يبدي أي رد فعل على طلب المدعي العام للتحقق من جنسية 450 ألف ناخب من المسجلين في الولاية.

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وجاء في البيان: "رفع المدعي العام باكستون دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي وأعضاء آخرين في إدارة بايدن وهاريس لرفضهم تنفيذ قانون اتحادي يطالبهم بالتحقق من جنسية الناخبين الذين يحتمل أنهم لا يملكون حق التصويت".

ووفقا للبيان، أرسل مكتب المدعي العام رسالة إلى السلطات الفيدرالية في أوائل أكتوبر تتضمن قائمة تضم 450 ألف ناخب لم يتم التحقق من جنسيتهم مطلقا أثناء تسجيل الناخبين. ولكن إدارة البيت الأبيض، لم ترسل حتى الآن أي رد على ذلك.

روسيا اليوم

 
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