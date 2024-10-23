بسبب حق التصويت .. مدعي عام تكساس يقاضي بايدن

ووفقا لبيان النيابة العامة، يعود سبب الدعوى إلى أن بايدن لم يبدي أي رد فعل على طلب المدعي العام للتحقق من جنسية 450 ألف ناخب من المسجلين في الولاية.
ووفقا للبيان، أرسل مكتب المدعي العام رسالة إلى السلطات الفيدرالية في أوائل أكتوبر تتضمن قائمة تضم 450 ألف ناخب لم يتم التحقق من جنسيتهم مطلقا أثناء تسجيل الناخبين. ولكن إدارة البيت الأبيض، لم ترسل حتى الآن أي رد على ذلك.
روسيا اليوم
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