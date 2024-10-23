بسبب حق التصويت .. مدعي عام تكساس يقاضي بايدن

الوكيل الإخباري- أفادت النيابة العامة في تكساس بأن المدعي العام في الولاية كين باكستون، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ووفقا لبيان النيابة العامة، يعود سبب الدعوى إلى أن بايدن لم يبدي أي رد فعل على طلب المدعي العام للتحقق من جنسية 450 ألف ناخب من المسجلين في الولاية.





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