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بسبب دعمهم لفلسطين .. اعتقال 11 متظاهرا في جامعة مينيسوتا الأمريكية

قاعة موريل
قاعة موريل
الثلاثاء، 22-10-2024 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء، بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت 11 متظاهرا مؤيدا لفلسطين تواجدوا في مبنى إدارة جامعة مينيسوتا.اضافة اعلان


وقالت شبكة "سي بي أس" الأمريكية بأنه تم القبض على أحد عشر شخصا بعد أن أصدر مسؤولو جامعة مينيسوتا تنبيها طارئا بعد ظهر يوم الاثنين، قائلين إن المتظاهرين اقتحموا قاعة موريل في مينيابوليس.

وذكر التنبيه أن المتظاهرين "تسببوا في أضرار بالممتلكات وقيدوا الدخول والخروج من المبنى"، ونصحوا الأشخاص بالداخل "بالخروج بأمان" من المبنى على الفور إذا أمكن ذلك.

وتم تنظيم احتجاج أمس الاثنين من قبل مجموعة طلاب جامعة مينيسوتا من أجل مجتمع ديمقراطي، والتي تدعو الجامعة إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تدعم إسرائيل - وهو ما رفضه مجلس إدارة الجامعة في أغسطس بعد أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

وقال ميرلين فان ألستين، أحد منظمي المجموعة، قبل الاعتقالات: "نخطط للبقاء حتى يطردونا بالقوة. لن يغادر الأشخاص الموجودون بالداخل حتى يلبون مطالبنا أو يضطروا إلى المغادرة".

روسيا اليوم
 
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قاعة موريل

عربي ودولي بسبب دعمهم لفلسطين .. اعتقال 11 متظاهرا في جامعة مينيسوتا الأمريكية



 


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