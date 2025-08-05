الثلاثاء 2025-08-05 10:15 ص
 

بسبب موجة الحر.. دولة تعلن عطلة رسمية لمدة يومين

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 06:53 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في إيران، تعطيل أو تقليل ساعات العمل في 12 محافظة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك بسبب استمرار موجة الحر الشديدة ونقص الكهرباء في البلاد.اضافة اعلان


وبحسب قرارات صادرة عن لجان إدارة استهلاك الطاقة، تم تعليق العمل في كافة الدوائر الحكومية في جميع مدن محافظة أردبيل يوم الثلاثاء، كما ستُغلق جميع الإدارات والجهات التنفيذية في محافظة غلستان شمال إيران في اليوم نفسه.

وفي محافظة يزد وسط البلاد، سيتم تعطيل العمل في جميع الإدارات يوم الأربعاء، فيما تم تقليل ساعات العمل اعتباراً من السبت وحتى نهاية الشهر.
 
 
gnews

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