بسبب موجة الحر.. دولة تعلن عطلة رسمية لمدة يومين

وبحسب قرارات صادرة عن لجان إدارة استهلاك الطاقة، تم تعليق العمل في كافة الدوائر الحكومية في جميع مدن محافظة أردبيل يوم الثلاثاء، كما ستُغلق جميع الإدارات والجهات التنفيذية في محافظة غلستان شمال إيران في اليوم نفسه.
وفي محافظة يزد وسط البلاد، سيتم تعطيل العمل في جميع الإدارات يوم الأربعاء، فيما تم تقليل ساعات العمل اعتباراً من السبت وحتى نهاية الشهر.
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