بسخرية.. شقيقة كيم ترد على نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

وجاء تصريح كيم يو جونغ، التي تعد من أبرز المسؤولين في السياسة الخارجية لكوريا الشمالية، ردًا على اجتماع بين كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الأسبوع الماضي، حيث أكدوا التزامهم بالضغط من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.
وأشارت كيم إلى أن أهداف كوريا الشمالية من توسيع برنامجها النووي مدرجة في دستور البلاد، مؤكدة أن أي مناقشات خارجية بشأن نزع السلاح النووي تشكل "أكثر الأعمال عدائية" وتشكل إنكارًا لسيادة بلدها.
وقالت في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الحكومية: "إذا استمرت الولايات المتحدة وقواتها التابعة في الإصرار على نزع السلاح النووي، فإن ذلك سيعطي فقط مبررًا غير محدود وتبريرًا لتقدم كوريا الشمالية نحو بناء أقوى قوة نووية من أجل الدفاع عن النفس".
سكاي نيوز
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