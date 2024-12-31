بصاروخ فرط صوتي .. الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون

وأوضح سريع في تصريحات عاجلة أن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، مشيرًا إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.
كما أعلن عن استهداف محطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي، مؤكدًا نجاح العمليتين.
وأضاف سريع أن العمليتين تزامنتا مع عملية بحرية استهدفت حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، حيث شارك في العملية عدد كبير من الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وأشار سريع إلى أن العملية البحرية نجحت في تحقيق أهدافها وإفشال هجوم جوي أمريكي واسع كان يتم التحضير له ضد الأراضي اليمنية، مؤكدًا أن الجماعة ستواصل التصدي لأي محاولات عدوانية تستهدف البلاد.
وكالات
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