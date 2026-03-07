بصواريخ من الجيل الجديد.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة الـ 23 من عملية "الوعد الصادق 4"

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان فجر السبت، أنه نفذ الموجة الـ 23 من عملية "الوعد الصادق 4" في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.



وذكر الحرس الثوري أنه استهدف بصواريخ من الجيل الجديد تعمل بالوقود الصلب والسائل أهدافا في الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية في المنطقة.

