بصواريخ من الجيل الجديد.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة الـ 23 من عملية "الوعد الصادق 4"

وذكر الحرس الثوري أنه استهدف بصواريخ من الجيل الجديد تعمل بالوقود الصلب والسائل أهدافا في الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية في المنطقة.
