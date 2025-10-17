بعثات فنية لصندوق النقد الدولي تزور سوريا الأشهر المقبلة

01:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750270 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنيه عن التوصل إلى صندوق النقد الدولي لإرسال مجموعة من البعثات الفنية إلى سوريا خلال الأشهر المقبلة، بهدف تقديم الدعم الفني في مجالات المالية العامة والمصرف المركزي والمنظومة الإحصائية. اضافة اعلان





وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير برنيه مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي وطواقم الصندوق، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.



وجرى خلال اللقاء التفاهم على آلية واضحة للتواصل وتحديد محاور الدعم الفني، إضافة إلى الاتفاق على إعداد إطار عمل محدد لمجالات المشورة الفنية ضمن برنامج يمتد لمدة عام.



كما جرى الاتفاق على تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في دمشق، والتحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة خلال ستة أشهر، إلى جانب إعداد دراسة حول استدامة المديونية.



وشكر الوزير برنيه أزعور على تفهمه لاحتياجات الدعم الفني وما أبداه من مرونة في التجاوب مع متطلبات الجانب السوري، مؤكدا أن ما تحقق يمثل بداية طيبة لتعاون بنّاء، وأن الحكومة السورية حريصة على الاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي.



