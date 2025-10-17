بعثات فنية لصندوق النقد الدولي تزور سوريا الأشهر المقبلة

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير برنيه مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي وطواقم الصندوق، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وجرى خلال اللقاء التفاهم على آلية واضحة للتواصل وتحديد محاور الدعم الفني، إضافة إلى الاتفاق على إعداد إطار عمل محدد لمجالات المشورة الفنية ضمن برنامج يمتد لمدة عام.
كما جرى الاتفاق على تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في دمشق، والتحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة خلال ستة أشهر، إلى جانب إعداد دراسة حول استدامة المديونية.
وشكر الوزير برنيه أزعور على تفهمه لاحتياجات الدعم الفني وما أبداه من مرونة في التجاوب مع متطلبات الجانب السوري، مؤكدا أن ما تحقق يمثل بداية طيبة لتعاون بنّاء، وأن الحكومة السورية حريصة على الاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين: روسيا خفضت انتاج النفط بواقع 1% العام الحالي
-
مصر: رفع أسعار الوقود للمرة الـ 2 خلال العام الحالي
-
الأونروا: الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد الحرب
-
مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية
-
مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في ميشيغان
-
توقعات بإعادة فتح معبر رفح الأحد
-
ترامب: روبيو ولافروف باشرا التنسيق من أجل لقاء القمة
-
باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة