بعثة إيران بالأمم المتحدة: يمكن للدول غير المعادية عبور مضيق هرمز

الأربعاء، 25-03-2026 10:08 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن السفن غير المعادية، يمكنها أن تعبر مضيق هرمز بأمان بالتنسيق مع السلطات الإيرانية.

وقالت البعثة إنه "يمكن للسفن غير المعادية، بما في ذلك السفن المملوكة أو المرتبطة بدول أخرى، شريطة ألا تشارك في أو تدعم الأعمال العدوانية ضد إيران، وأن تلتزم بشكل كامل باللوائح المعلنة للسلامة والأمن، وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة، أن تستفيد من العبور الآمن عبر مضيق هرمز."


وكانت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أكدت أن عبور أي سفينة عبر مضيق هرمز يتطلب تنسيقا كاملا مع إيران، مشيرة إلى إعادة إحدى سفن الحاويات أدراجها بسبب عدم حصولها على تصريح عبور.


وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن إيران بدأت بفرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس سيطرة طهران على أهم ممر مائي استراتيجي لنقل الطاقة في العالم.

 
 


