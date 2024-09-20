بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال

ووفقا للرسالة التي أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة، التي شملت أجهزة بيجر وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى، تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة البث الإسرائيلية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله
-
غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية
-
غالانت يقول إن "الإجراءات العسكرية" ستتواصل ضد حزب الله
-
واشنطن تلقت إخطارا من إسرائيل قبل تفجيرات لبنان
-
لبنان يحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية في الرحلات الجوية
-
الاحتلال يشن غارات جديدة على أهداف لحزب الله
-
نصر الله: ما حدث إعلان حرب
-
هل علقت ألمانيا تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل ؟