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بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال

علم دولة لبنان
لبنان
الجمعة، 20-09-2024 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت رسالة من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية بخصوص أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت في لبنان هذا الأسبوع أظهرت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى البلاد.

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ووفقا للرسالة التي أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة، التي شملت أجهزة بيجر وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى، تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.

 
gnews

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