بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال

الوكيل الإخباري- ذكرت رسالة من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية بخصوص أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت في لبنان هذا الأسبوع أظهرت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى البلاد.

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