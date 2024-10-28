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بعد أول تدوينة.. منصة "إكس" تحظر حساب خامنئي بالعبرية

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المرشد الإيراني علي خامنئي
الإثنين، 28-10-2024 08:21 ص

الوكيل الإخباري - أغلقت منصة "إكس" حساب المرشد الإيراني علي خامنئي باللغة العبرية بعد أقل من يومين على تفعيله وبعد ساعات على تدوينة حملت شيئا من التهديد لإسرائيل بعد هجومها الأخير على إيران.

وجاء في التغريدة المذكورة على حساب خامنئي باللغة العبرية: "الكيان الصهيوني ارتكب حماقة ووقع في حسابات خاطئة تجاه إيران .. سُنفِهمهم قوة الشعب الإيراني وقدراته وابتكاره وإرادته".

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وعند محاولة الوصول إلى الحساب الجديد للمرشد تظهر رسالة تفيد بأنه "حساب محظور".

 

RT

 
gnews

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