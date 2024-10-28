بعد أول تدوينة.. منصة "إكس" تحظر حساب خامنئي بالعبرية

وجاء في التغريدة المذكورة على حساب خامنئي باللغة العبرية: "الكيان الصهيوني ارتكب حماقة ووقع في حسابات خاطئة تجاه إيران .. سُنفِهمهم قوة الشعب الإيراني وقدراته وابتكاره وإرادته".
وعند محاولة الوصول إلى الحساب الجديد للمرشد تظهر رسالة تفيد بأنه "حساب محظور".
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