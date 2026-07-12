بعد إثارة الذعر .. إيران تكشف حقيقة تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم

10:21 م

الوكيل الإخباري- نفت سلطات محافظة بوشهر الإيرانية الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض محطة بوشهر النووية لهجوم أمريكي، مؤكدةً أن الموقع آمن تمامًا، ولا يوجد أي تسرب للمواد المشعة أو إشعاع. اضافة اعلان





وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أنه جرى تداول أخبار مغلوطة مساء اليوم الأحد، تفيد باستهداف موقع النفايات في محطة بوشهر النووية، وما رافقها من ادعاءات بانتشار مواد مشعة في الأجواء المحيطة بالموقع.



وفي هذا السياق، صرّح إحسان جهانيان، نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية، لمراسل "فارس"، بأن هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة.



وقال جهانيان: "إن الأنباء المتعلقة بانتشار المواد المشعة أو حدوث أي تسرب إشعاعي في موقع نفايات المحطة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مؤكدًا أن المحطة ومواقع النفايات التابعة لها تعمل بشكل طبيعي وآمن.



وتُعد محطة "بوشهر" النووية، الواقعة على ساحل الخليج، أول وأكبر محطة لتوليد الطاقة النووية في إيران، وقد تم إنجازها وتشغيلها بمساعدة تقنية من روسيا الاتحادية.



وتتعرض المنشآت النووية الإيرانية، وبينها محطة بوشهر، بين الحين والآخر لحملات مكثفة من "الحرب النفسية" والإعلامية، إذ تتكرر ادعاءات حول نية واشنطن أو تل أبيب استهداف هذه المواقع، أو حدوث اختراقات أمنية وهجمات سيبرانية.



وتسارع السلطات الإيرانية عادةً إلى نفي مثل هذه الشائعات، لمنع إثارة الذعر العام بين المواطنين الإيرانيين، والتأكيد على سيطرتها الأمنية على المواقع الحساسة، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.





