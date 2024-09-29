بعد اغتيال نصر الله .. إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه في رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي صامويل زبوجار يوم السبت بالتوقيت المحلي، طلب أمير سعيد إيرواني من المجلس المؤلف من 15 عضوا عقد اجتماع طارئ بشأن العدوان الإسرائيلي واغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
وأدانت إيران بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأشارت الرسالة إلى أنه نظرا للعواقب الوخيمة لهذه الأعمال على السلام والأمن الإقليمي والدولي، تطلب إيران من مجلس الأمن إدانة النظام الإسرائيلي بشكل حاسم وقوي.
وكالات
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