 
الإثنين 2024-08-12 10:33 ص
 
 

بعد الغواصة جورجيا.. واشنطن ترسل حاملة طائرات للشرق الأوسط

حاملة طائرات
حاملة طائرات




 

الإثنين، 12-08-2024 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" بـ"تسريع وصولها" إلى الشرق الأوسط حسبما أعلن البنتاغون أمس الأحد.

يأتي هذا في وقت يتهدد التصعيد العسكري المنطقة بأسرها على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن أوستن أمر الأسطول الذي تقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ويضم مقاتلات من طراز إف-35 سي، بالتحرك على نحو أسرع، في مواجهة خطر هجوم واسع النطاق من جانب حزب الله أو من إيران ضد إسرائيل، بحسب فرانس برس.

 

وأضاف رايدر أن أوستن أجرى محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الأحد، وأمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ "يو إس إس جورجيا" في المنطقة نفسها.

وذكر أن الرجُلين ناقشا "أهمية الحد من الأذى اللاحق بالمدنيين، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة"، إضافة إلى ردع الجماعات المدعومة من إيران عن شن هجمات.

 

سكاي نيوز

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حاملة طائرات

عربي ودولي بعد الغواصة جورجيا.. واشنطن ترسل حاملة طائرات للشرق الأوسط





 


 



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