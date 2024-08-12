بعد الغواصة جورجيا.. واشنطن ترسل حاملة طائرات للشرق الأوسط

يأتي هذا في وقت يتهدد التصعيد العسكري المنطقة بأسرها على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن أوستن أمر الأسطول الذي تقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ويضم مقاتلات من طراز إف-35 سي، بالتحرك على نحو أسرع، في مواجهة خطر هجوم واسع النطاق من جانب حزب الله أو من إيران ضد إسرائيل، بحسب فرانس برس.
وذكر أن الرجُلين ناقشا "أهمية الحد من الأذى اللاحق بالمدنيين، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة"، إضافة إلى ردع الجماعات المدعومة من إيران عن شن هجمات.
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