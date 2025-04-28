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بعد تأكيد كوريا الشمالية .. بوتين يشكر كيم على مشاركة جنوده في القتال بكورسك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
 
الإثنين، 28-04-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-  أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، عن امتنانه لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وللقيادة العليا في بيونغ يانغ، على دعمهم عبر مشاركة مقاتليهم في صفوف القوات الروسية على الجبهات ضد الجيش الأوكراني.اضافة اعلان


وشكر بوتين الزعيم كيم على مشاركة الجنود الكوريين الشماليين في كورسك الروسية. وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين إنّ "الأصدقاء الكوريين تصرّفوا انطلاقًا من شعور بالتضامن والعدالة والرفقة الحقيقية". وأضاف "نقدّر ذلك كثيرًا ونشعر بالامتنان الصادق شخصيًا للرفيق كيم جونغ أون... وللشعب الكوري الشمالي".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية نشرت أول تأكيد لنشر قوات في روسيا، نقلاً عن اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الشمالية، وذلك بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكد الرئيس الروسي أن جنود كوريا الشمالية ساعدوا روسيا في "التصدي لغزو القوات الأوكرانية في امتثال كامل للقانون الدولي"، بحسب تعبيره.

وقال بوتين، وفقًا للبيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الاثنين: "قامت وحدات جيش كوريا الشمالية بدور نشط في هزيمة تشكيلات النازيين الجدد لنظام كييف التي غزت أراضينا، في امتثال كامل للقانون الدولي، وفقًا لنص وروح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية الموقعة في 19 يونيو 2024".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المادة الرابعة من الاتفاقية تنص على تقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة وقوع هجوم مسلح على أحد طرفي الاتفاقية.

هذا وأكدت كوريا الشمالية للمرة الأولى أنها أرسلت قوات إلى روسيا بموجب معاهدة الدفاع المشترك بينهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الاثنين، مشيرة إلى أن جنودها ساعدوا موسكو في استعادة مناطق في كورسك الروسية كانت تحت السيطرة الأوكرانية لأشهر.

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