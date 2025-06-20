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بعد توقف دام 6 أيام .. مصر تستأنف استيراد الغاز من إسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 20-06-2025 01:28 م
الوكيل الإخباري-   بدأت مصر استيراد كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد توقف استمر ستة أيام، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.اضافة اعلان


ووفق صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، فقد أغلقت إسرائيل اثنين من حقولها الثلاثة للغاز الطبيعي بعد اندلاع الحرب مع إيران، مما أدى إلى توقف الإمدادات عن الأردن ومصر، اللتين اضطرتا إلى قطع الإمدادات عن عدة قطاعات صناعية لإعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء.

روسيا اليوم
 
gnews

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