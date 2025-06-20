بعد توقف دام 6 أيام .. مصر تستأنف استيراد الغاز من إسرائيل

ووفق صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، فقد أغلقت إسرائيل اثنين من حقولها الثلاثة للغاز الطبيعي بعد اندلاع الحرب مع إيران، مما أدى إلى توقف الإمدادات عن الأردن ومصر، اللتين اضطرتا إلى قطع الإمدادات عن عدة قطاعات صناعية لإعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء.
روسيا اليوم
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