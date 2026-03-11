الأربعاء 2026-03-11 10:42 ص

بعد جدل إصابته.. إيران تؤكد أن مجتبى بخير

الأربعاء، 11-03-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد نجل الرئيس الإيراني، الأربعاء، أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي "بخير" رغم التقارير التي تحدثت عن إصابته بالحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال يوسف بيزشكيان، وهو مستشار للحكومة، في منشور على قناته في "تلغرام": "سمعت الأنباء التي تفيد بأن السيد مجتبى خامنئي أُصيب. سألت بعض الأصدقاء الذين لديهم شبكة واسعة من العلاقات. قالوا إنه، والحمدلله، بخير".

وبعد إعلان انتخاب مجتبى خامنئي خلفا لوالده علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول للحرب في 28 شباط، بث التلفزيون الرسمي تقريرا عن أبرز محطات حياته، قائلا إنه "جريح حرب رمضان" الجارية.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


