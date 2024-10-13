 
الأحد 2024-10-13 12:21 م
 

بعد حادث أمني صعب .. مروحيات الاحتلال تهبط بالجرحى بمستشفى حيفا

إحدى مروحيات الجيش الإسرائيلي بعد الحادث الأمني الصعب في الجنوب اللبناني
إحدى مروحيات الجيش الإسرائيلي بعد الحادث الأمني الصعب في الجنوب اللبناني
الأحد، 13-10-2024 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بوقوع ما وصفته بـ"حادث أمني صعب" في جنوب لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات شوهدت تهبط في مستشفى رمبام في حيفا.اضافة اعلان


وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلي إن مروحيتين على الأقل هبطتا في مستشفى رمبام في حيفا في "آخر 20 دقيقة".

وقالت وسائل الإعلام إن هبوط هذه المروحيات في المستشفى يفيد بنقل جنود إسرائيليين أصيبوا في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر عبرية، بحسب ما ذكرته حسابات نشطاء على منصة تلغرام، أن المروحيات الإسرائيلية نقلت ما لا يقل عن 7 جنود وضباط، مشيرة إلى أن المواجهات مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان اتسمت بالضراوة.

سكاي نيوز
 
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