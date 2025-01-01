بعد حرمانهم لسنوات من زيارته.. شاهد على ماذا عثر السوريون في جبل قاسيون

يُذكر أن نظام الأسد قد حرم السوريين لسنوات من ارتياد الجبل، حيث كان الصعود إليه ممنوعًا بعد أن أغلقت السلطات السورية عام 2011 الطريق المؤدي إلى قاسيون أمام المدنيين، ووضعت نقاطًا أمنية على امتداده، كونه يوفّر إشرافًا استراتيجيًا على دمشق والقصور الرئاسية فيها.
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