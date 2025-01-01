 
الأربعاء 2025-01-01 11:33 ص
 

بعد حرمانهم لسنوات من زيارته.. شاهد على ماذا عثر السوريون في جبل قاسيون

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 01-01-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   وثق مقطع فيديو تصدّر منصات التواصل لمراسل قناة الجزيرة وهو يكشف عن مكان لصنع البراميل المتفجرة عثر عليه السوريون  في جبل قاسيون بعد الاطاحة بنظام الاسد .

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يُذكر أن نظام الأسد قد حرم السوريين لسنوات من ارتياد الجبل، حيث كان الصعود إليه ممنوعًا بعد أن أغلقت السلطات السورية عام 2011 الطريق المؤدي إلى قاسيون أمام المدنيين، ووضعت نقاطًا أمنية على امتداده، كونه يوفّر إشرافًا استراتيجيًا على دمشق والقصور الرئاسية فيها.

 

وبعد الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي ، يشهد الطريق المؤدي إلى جبل قاسيون يوميًا زحمة سير، خصوصًا في ساعات المساء وعطلة نهاية الأسبوع. وتتقدم السيارات ببطء في طابور طويل صعودًا إلى الجبل، حيث تحول شارع بأكمله إلى متنزه تنيره أضواء ملونة ليلاً، ويكتظ برواده وبأكشاك صغيرة تقدم الشاي والقهوة أو عرانيس الذرة والحلويات.

 

 

 
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