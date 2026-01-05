الإثنين 2026-01-05 06:07 م

الإثنين، 05-01-2026 06:00 م
الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في مكتب إعلام تحالف "تأسيس" صحة الخبر الذي جرى تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن توغّل قوات روسية متمركزة داخل أراضي إفريقيا الوسطى إلى بلدة كركر السودانية، مشيرًا إلى أنها عادت لاحقًا من حيث أتت.اضافة اعلان


وكان مسؤول في مدينة أم دافوق، الواقعة على الحدود السودانية مع جمهورية إفريقيا الوسطى، أفاد بتوغّل قوات روسية متمركزة داخل أراضي إفريقيا الوسطى إلى بلدة كركر.

وتقع بلدة كركر على بُعد نحو 55 كيلومترًا جنوب أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وتُعد نقطة تبادل للتجارة الحدودية بين البلدين.

وحسب تقارير صحفية سودانية، الاثنين، نقلت عن المسؤول قوله إن القوات المتوغلة قامت بطرد عناصر الشرطة والطاقم الإداري التابع لقوات الدعم السريع من المنطقة.

وفي وقت لاحق، أكد مسؤول في مكتب إعلام تحالف "تأسيس" صحة الخبر، وقال إن القوات التي دخلت عادت إلى داخل أراضي إفريقيا الوسطى مباشرة.

وأشار إلى اتصالات تجري لمنع تكرار مثل هذه الفلتات، التي وقعت أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين.

بعد دخولها إقليم دارفور .. قوات روسية تعود إلى إفريقيا الوسطى

