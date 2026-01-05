بعد دخولها إقليم دارفور .. قوات روسية تعود إلى إفريقيا الوسطى

وكان مسؤول في مدينة أم دافوق، الواقعة على الحدود السودانية مع جمهورية إفريقيا الوسطى، أفاد بتوغّل قوات روسية متمركزة داخل أراضي إفريقيا الوسطى إلى بلدة كركر.
وتقع بلدة كركر على بُعد نحو 55 كيلومترًا جنوب أم دافوق بولاية جنوب دارفور، وتُعد نقطة تبادل للتجارة الحدودية بين البلدين.
وحسب تقارير صحفية سودانية، الاثنين، نقلت عن المسؤول قوله إن القوات المتوغلة قامت بطرد عناصر الشرطة والطاقم الإداري التابع لقوات الدعم السريع من المنطقة.
وفي وقت لاحق، أكد مسؤول في مكتب إعلام تحالف "تأسيس" صحة الخبر، وقال إن القوات التي دخلت عادت إلى داخل أراضي إفريقيا الوسطى مباشرة.
وأشار إلى اتصالات تجري لمنع تكرار مثل هذه الفلتات، التي وقعت أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان
-
تحقيقات أميركية في "حادثة" استهدفت منزل نائب الرئيس في أوهايو
-
شي يدعو دول العالم إلى احترام القانون الدولي
-
الاحتلال يعلن القضاء على عنصرين من "حزب الله" في جنوب لبنان
-
مادورو يصل إلى المحكمة في نيويورك
-
مطار سخيبول أمستردام يلغي 450 رحلة جوية بسبب الثلوج والجليد
-
الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن مادورو
-
إيران تتهم إسرائيل بالسعي لتقويض وحدتها الداخلية