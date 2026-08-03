بعد زلزال السويس .. الحكومة المصرية تفعل خطة الطوارئ الصحية

08:39 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تفعيل خطة الطوارئ الصحية في أعقاب الهزة الأرضية التي ضربت مناطق في البلاد، ومن بينها العاصمة القاهرة، فيما أشارت التقارير الرسمية إلى عدم ورود أي أنباء عن خسائر مادية أو بشرية. اضافة اعلان





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، صدور توجيه "بتفعيل خطة الطوارئ الصحية فور شعور المواطنين المصريين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026".



ووجّه وزير الصحة خالد عبد الغفار "بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وربطها بغرف الطوارئ في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لضمان المتابعة اللحظية للوضع الصحي على مدار الساعة".



وأكد الوزير "رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتأكيد جاهزية هيئة الإسعاف المصرية وسياراتها وفرق الانتشار السريع، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين".



كما أكد البيان "أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، وعدم تلقي بلاغات عن إصابات مرتبطة بالهزة حتى هذه اللحظة".



كما أصدر الهلال الأحمر المصري بيانًا أكد فيه "تفعيل خطة الطوارئ بالمدن التي شعرت بالهزة"، مضيفًا أنه "لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات حتى الآن".



وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر قد أعلن، في بيان الاثنين، أنه تم تسجيل هزة أرضية شرق القاهرة في الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المصري، وبقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.



وأشار البيان إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.





