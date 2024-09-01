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بعد زواجها.. شاب ينهي حياة والدته بـ7 رصاصات في اليمن

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 01:55 م

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة أبين اليمنية حادثة صادمة، مساء السبت، بمقتل سيدة ستينية على يد ابنها.

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وأطلق الشاب اليمني وابلًا من الرصاص على جسد والدته، أثناء زيارتها في منزل زوجها، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، لأسباب ما تزال مجهولة.


وقالت مصادر في مديرية لودر، لـ"إرم نيوز"، إن الشاب قدِم لزيارة والدته الستينية، في منزل زوجها ببلدة "الحضن" في مديرية لودر، شمال شرقي محافظة أبين، قبل أن يطلق عليها أكثر من 7 طلقات نارية من سلاحه الشخصي، ليرديها قتيلة على الفور.


وبحسب المصادر، فإن الشاب كانت تربطه علاقة جيدة بوالدته، التي تزوجت برجل آخر بعد وفاة والده بسنوات، في حين ما يزال سبب مقتلها مجهولًا، وسط حالة من الصدمة انتابت سكان المنطقة.
مصادر أخرى أكدت لـ"إرم نيوز"، أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية، ويتعاطى عقاقير طبية مهدئة، وأن والدته بذلت جهودًا كبيرة في علاجه دون جدوى.


وذكرت المصادر أن عددًا من سكان البلدة تمكنوا من ضبط الابن الشاب، عقب خروجه من منزل زوج والدته، وقاموا بتسليمه للسلطات الأمنية في لودر، التي قامت بدورها بإرسال قوة أمنية إلى المنطقة لبدء التحقيقات وجمع الاستدلالات حول الواقعة.

 
gnews

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